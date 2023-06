Arda Guler è un giovane talento turco in rampa di lancio. Il suo talento sta esplodendo e su di lui ci sono gli interessi di Milan e Napoli

Il talento di Arda Guler si sta proponendo con forza al palcoscenico internazionale. A soli 18 anni il baby fenomeno ha già siglato il suo primo gol con la Nazionale turca alla quarta apparizione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Turkey’s midfielder Arda Guler celebrates after scoring his team’s second goal during the UEFA Euro 2024 qualifer group D football match between Turkey and Wales at Samsun Yeni 19 mayis stadium on June 19, 2023. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Arda Guler: l’analisi del talento

Classe 2005, il suo nome è adesso sulla bocca di tutto il palcoscenico internazionale. Gli occhi dei top club europei sono finiti su di lui per merito di un mancino fatato, ottime capacità balistiche e grande naturalezza nella gestione del pallone, anche in situazioni di difficoltà. Arda Guler ha sviluppato le sue abilità nel settore giovanile del Fenerbahce, dove ha fatto il suo debutto in prima squadra il 19 agosto 2021 in una partita dei play-off di Europa League contro l’HJK Helsinki. Nel 2022, Guler è stato incluso nella lista “Next Generation” dei sessanta migliori talenti nati nel 2005, compilata dal quotidiano inglese The Guardian. Con un’altezza di 176 cm, si tratta di un trequartista mancino che può giocare sia centralmente che sulla fascia destra.

La sua straordinaria rete segnata con la Turchia durante la partita di qualificazione per EURO 2024 contro il Galles ha catturato l’attenzione di tutto il mondo. È stato uno spettacolare controllo orientato seguito da un potente tiro che si è infilato nell’angolo della porta. Un gol veramente splendido.

Le pretendenti

Il suo contratto è in scadenza nel 2025 con il Fenerbahce e la clausola rescissoria è relativamente bassa: 17,5 milioni di euro. Tra i club interessati ad Arda Guler ci sono anche due squadre italiane: il Napoli e il Milan. Tuttavia, la concorrenza per assicurarsi il talento del Fenerbahçe è estremamente alta, poiché ci sono anche squadre come PSG, Borussia Dortmund, Benfica e Ajax sulle sue tracce.