Colpo Chelsea, preso Nkunku dal Lipsia per 65 milioni

Il Chelsea timbra il mercato con un colpo di spessore: preso Christopher Nkunku dal Lipsia per 65 milioni di euro

Mercato movimentato non solo in uscita per il Chelsea che oggi ha messo a segno un grande colpo acquistando dal Lipsia l’attaccante Christopher Nkunku pagando la clausola rescissoria stabilita dal club tedesco di 65 milioni di euro. Arrivato dal Psg nel 2019, Nkunku ha compiuto un vero e proprio salto di qualità al Lipsia collezionando 172 presenze e totalizzando 70 reti e 56 assist.

Un ruolino di marcia di tutto rispetto che oggi lo porta ad affrontare la sfida Premier League: ad aspettarlo c’è il Chelsea che affiderà al suo estro il reparto d’attacco che con ogni probabilità vedrà l’addio di diversi nomi importanti in estate. Contratto di sei anni con i Blues per Christopher Nkunku che nelle scorse settimane era stato accostato anche al Psg che però non ha mai formalizzato un’offerta ufficiale per accaparrarselo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leipzig’s French forward Christopher Nkunku (C) lifts the trophy after their team won the German Cup (DFB Pokal) final football match RB Leipzig v Eintracht Frankfurt in Berlin, Germany, on June 3, 2023. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) / DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND QUASI-VIDEO. (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Il mercato in uscita

Oltre alla campagna in entrata, il mercato del Chelsea sarà molto condizionato anche dalle uscite: Lukaku, Koulibaly, Ziyech e Pulisic sono i nomi più accreditati a lasciare Londra in estate ma serviranno le offerte giuste. L’Inter, in questo senso, starebbe lavorando ad un nuovo prestito che preveda il ritorno di Romelu Lukaku a Milano, più difficile invece l’operazione Koulibaly soprattutto dopo l’inserimento dell’Al Hilal, pronto ad offrire 30 milioni per il difensore senegalese.