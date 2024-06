La Fiorentina riparte da Palladino: è al Viola Park per la firma del contratto – Raffaele Palladino è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina del dopo Vincenzo Italiano. Il ct in arrivo dal Monza, dopo essere giunto ieri pomeriggio in città col treno, stamani ha varcato la soglia del Viola Park per definire le ultime formalità dell’accordo. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Juventus, sfuriata di Allegri negli spogliatoi dopo la vittoria con la Fiorentina

Leggi anche: Euro 2024, i 30 pre-convocati di Spalletti: la lista ufficiale

La Fiorentina riparte da Palladino: è al viola Park per la firma del contratto

Dopo la delusione della finale di Conference persa ai supplementari contro l’Olympiakos, resa meno amara dalla vittoria contro l’Atalanta, la Fiorentina ha dunque già deciso di voltare pagina scegliendo il nuovo tecnico. Con Raffaele Palladino al Viola Park anche l’agente Michelangelo Minieri. Come scrive “Tutto Mercato Web” il ct firmerà un contratto di due anni, quindi fino al 2026, con opzione per una ulteriore stagione a favore della Fiorentina. L’ingaggio sarà di 1,6 milioni di euro netti all’anno più bonus, col suo staff che sarà composto da 5-6 collaboratori. (continua a leggere dopo le foto)

Già al lavoro per disegnare la nuova rosa della squadra

Il tecnico in queste ore inizierà anche a disegnare con il ds Daniele Pradè e Roberto Goretti la nuova Fiorentina, dando indicazioni anche sui prestiti da riportare a casa e sui giocatori già in rosa da tenere. A partire da quelli in scadenza che a fine giugno lascerebbero, tra cui Giacomo Bonaventura e Gaetano Castrovilli, oltre a indicare i rinforzi dovuti.Un retroscena questo riferito da Tuttosport.