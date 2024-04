La Juventus torna a vincere nel trentunesimo turno di campionato contro la Fiorentina grazie ad un gol di Federico Gatti. Una vittoria di misura, sofferta, che probabilmente ha fatto penare molto l’allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico pare fosse abbastanza furioso dopo la partita e si sarebbe lasciato andare ad una sfuriata negli spogliatoi. (Continua…)

Juventus, lo sfogo di Allegri negli spogliatoi dopo la vittoria con la Fiorentina

La Juventus si impone allo Stadium sulla Fiorentina per 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Federico Gatti. Sempre nella prima frazione annullato un gol a Dusan Vlahovic. Nel secondo tempo, invece, la Juventus gestisce e soprattutto soffre. Decisivo il portiere Szczesny con un intervento da brividi su Nico Gonzalez.

Allegri non particolarmente contento della prestazione dei suoi. Negli spogliatoi si sarebbe lasciato andare ad una sfuriata nei confronti della squadra. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport. Il secondo tempo della Juventus non ha convinto il tecnico, che negli spogliatoi, anziché complimentarsi per la vittoria, ha riportato tutti in riga.