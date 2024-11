Filippo Turetta, il fratello rompe il silenzio in Tv: parole amare – «Sono andato a trovarlo in carcere. L’ho trovato come una persona che sta in carcere». Così Andrea Turetta, fratello di Filippo, ha parlato a Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Retequattro, raccontando di essere andato in carcere a trovare il fratello maggiore, omicida reo confesso della giovane Giulia Cecchettin. (continua a leggere dopo le foto)

Andrea Turetta nell’incontro avuto con suo fratello Filippo non ha parlato dell’omicidio di Giulia. «Io non gli ho parlato di quello che è successo. Io gli ho parlato da fratello a fratello e gli ho chiesto come stava e basta. Questo è, lui è mio fratello, punto e basta. Non mi interessa quello che è successo», ha affermato Andrea Turetta al programma Mediaset. Sul suo legame con il fratello maggiore, quest’ultimo ha detto che avevano «un rapporto fra fratelli e basta, ma io non ero condizionato da lui e lui non lo era da me. Basta». (continua a leggere dopo le foto)

«Io spesso non ero a casa. Ero sempre fuori, uscivo con gli amici, non passavo tempo insieme a lui. Non ho mai avuto un discorso profondo con lui su certe cose, sui suoi problemi o cose così, quindi ero all’oscuro di tutto, diciamo che tra virgolette non mi interessavo, anche perché ero il fratello più piccolo e, semplicemente, non ero abituato a farlo», ha spiegato il fratello di Filippo Turetta.

