Filippo non risponde al telefono ai genitori, poi la terribile scoperta

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. I genitori di Filippo lo hanno cercato per ore al telefono, ma il 45enne non rispondeva. Poco dopo c'è stata una terribile scoperta che ha sconvolto l'intera comunità. Cerchiamo di scoprire insieme che cos'è accaduto a Filippo analizzando una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti.

Pesaro, Filippo trovato senza vita in casa: i fatti

Pesaro, Filippo trovato senza vita in casa: i fatti. Dopo averlo cercato per ore al telefono, come riportato da Leggo, i genitori di Filippo hanno deciso di recarsi a casa sua e lì hanno fatto una terribile scoperta: era morto nel bagno. Si chiamava Filippo Gasperini, aveva compiuto 45 anni da poco ed era un commerciante ambulante. Era anche un grande appassionato di animali, di gatti in particolare, con un ruolo attivo nel mondo dei volontari, che si impegnano a dare una famiglia a chi è randagio o ad aiutare chi ha perso il proprio amico a quattro zampe. I fatti sono avvenuti nella mattinata di domenica 12 Maggio 2024 sul colle Ardizio, in via Luigi Pirandello. Filippo Gasperini non abitava lontano dai familiari. Questi ultimi continuavano a chiamarlo ma lui non rispondeva e si sono preoccupati. Hanno dato l’allarme e sul posto, poco dopo, è giunta una squadra dei vigili del fuoco insieme a un’ambulanza del 118 e a una pattuglia dei carabinieri.

