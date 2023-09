In Italia in questi giorni stanno riaprendo le scuole. Gli studenti italiani tornano tra i banchi di scuola per intraprendere un nuovo anno scolastico che come sempre si concluderà a Giugno. Anche i figli dei Vip hanno preparato lo zaino e sono tornati in classe. La campanella è suonata da più di qualche giorno per molti figli di vip, piccoli lord che frequentano istituti privati con rette da capogiro. Le cifre vi lasceranno davvero senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Figli dei Vip, dove vanno a scuola e quanto pagano: le cifre sono mostruose

Anhe i figli di vip sono tornati a scuola. I genitori hanno scelto per loro le migliori scuole internazionali. I Ferragnez, come riportato da Today, per Leone e Vittoria, a Milano, hanno scelto la St. Louis Internazional, che, come riporta il settimanale Chi, ospita allievi dai 3 ai 18 anni e costa circa 12 mila euro l’anno (esclusa tassa d’iscrizione e mensa). Qui vanno anche le figlie di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, Isabel e Stella, e Mia, figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Santiago De Martino, figlio di Stefano e Belen, frequenta invece l’American School – sempre a Milano – che ha allievi fino ai 18 anni e ha una retta annuale che va dai 10 mila euro ai 22 mila. (Continua a leggere dopo la foto)

Le scuole della Capitale

A Roma, invece, c’è la storica Marymount School, frequentata da Mia Facchinetti, figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. È una scuola cattolica americana, fondata nel 1946 dalle Religiose del Sacro Cuore, e il suo campus si trova in un parco protetto alle porte della Capitale. Gli allievi hanno dai 2 ai 18 anni e annualmente costa dai 12 mila ai 24 mila euro, esclusa iscrizione. Francesco Totti e Ilary Blasi, invece, per Isabel, la piccola di casa, hanno scelto la Ambrit School. Anche la Ambrit è una scuola americana, costa dai 10 mila ai 20 mila euro l’anno, e ospita allievi fino ai 14 anni, che solitamente proseguono gli studi nella prestigiosa St. Stephen’s School.