Ferrari, parla Lewis Hamilton: “Vi racconto la mia missione”

Ferrari, Lewis Hamilton si sta preparando per un nuovo capitolo della sua carriera, e nonostante il suo incredibile palmarès, la sua priorità non è il tanto ambito ottavo titolo mondiale, ma piuttosto il ritorno della Ferrari al vertice della Formula 1 dopo un lungo digiuno.

Il sette volte campione del mondo, ora vestito di rosso, è determinato a portare la Scuderia di Maranello verso quella vittoria che manca da troppo tempo. Dopo l’intensa due giorni di test a Fiorano e le emozioni vissute nelle prime settimane come ferrarista, Hamilton ha condiviso i suoi pensieri.

La sua passione per la Ferrari è evidente, e nonostante le sfide che l’aspettano, è convinto che il suo lavoro debba contribuire a un solo obiettivo: “La priorità non è il mio ottavo titolo, ma il primo della Ferrari”, ha dichiarato. “Vincere il Mondiale con la Ferrari sarebbe come una prima volta per me. Questo è ciò per cui sto lavorando”.

Hamilton ha sottolineato come il suo arrivo a Maranello non sia solo un’opportunità professionale, ma anche un sogno che diventa realtà. “Ogni volta che indosso la mia tuta, vedo l’insegna della Ferrari e penso: sono davvero qui, in questo palazzo che una volta era l’ufficio di Enzo Ferrari”, ha dichiarato. (continua dopo la foto)

L’orgoglio che prova nel far parte di una delle squadre più leggendarie della Formula 1 è palpabile, ma al tempo stesso riconosce la grande responsabilità che ciò comporta. “Mi inorgoglisco ogni volta che sono qui, ma la mia missione è lavorare il più duramente possibile per portare la Ferrari ai massimi livelli”.

La prima settimana di test a Fiorano è stata carica di emozioni per Hamilton. L’incontro con vecchi amici come John Elkann e il supporto dei tifosi Ferrari sono stati momenti particolarmente significativi. “Siamo amici da anni, e lavorare insieme era una speranza che avevamo. Finalmente i pianeti si sono allineati e ci siamo riusciti”.

Ferrari, Lewis Hamilton: “Mi sembra un sogno”

“I successi che ho ottenuto sono stati fantastici, ma sono il passato. Mi sento davvero dove dovrei essere. È tutto naturale, anche il timing è stato perfetto”, ha spiegato. Nonostante l’entusiasmo, è consapevole della grande sfida che lo attende. “Devo imparare rapidamente per essere pronto a lottare per il titolo”.

Hamilton ha anche parlato dei suoi piani per il futuro immediato. La preparazione per la stagione 2025 è fondamentale, con il Bahrain che segna l’inizio dei test precampionato. “Testa bassa e concentrazione totale per massimizzare i tre giorni di prove”, ha affermato, consapevole che ogni dettaglio sarà cruciale per capire a che punto si trova la Ferrari rispetto agli avversari.

La sua determinazione è chiara: “Non lasceremo nulla di intentato”. Con Melbourne in vista, Hamilton è pronto a testare la competitività della Ferrari e a portare la squadra, e se stesso, al vertice. La strada per il primo titolo della Ferrari post-Schumacher è lunga, ma il sette volte campione è pronto a farne parte, sperando che la magia del rosso possa finalmente riportare la Scuderia alla gloria.

