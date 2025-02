Ferrari e Lewis Hamilton, binomio leggendario: l’analisi di Leo Turrini

Ferrari, secondo l’opinione dell’esperto Leo Turrini, intervenuto su Sky Sport, la presentazione della nuova monoposto SF-25 non sarà solo un evento sportivo, ma grazie anche alla presenza di Lewis Hamilton si trasformerà in un vero e proprio fenomeno mediatico. L’attenzione degli appassionati ora si sposta su Fiorano, dove mercoledì 19 febbraio la Scuderia di Maranello svelerà la macchina destinata alla stagione 2025.

Nuova Ferrari, attesa finita. E con Hamilton sarà più di un evento sportivo#SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.co/t8581nNzGC — Sky Sport F1 (@SkySportF1) February 17, 2025

Turrini sottolinea come l’attesa sia resa ancora più elettrizzante dall’arrivo in Ferrari di Lewis Hamilton, un’icona che trascende il motorsport. Il paragone con LeBron James per la Nba, Tom Brady per il football americano e Roger Federer per il tennis non è casuale: Hamilton in Ferrari non è solo una grande operazione sportiva, ma un intreccio epico tra due leggende dello sport e due brand di fama mondiale.

L’analisi di Turrini evidenzia però anche le domande ancora senza risposta. La convivenza tra Hamilton e Charles Leclerc sarà uno dei temi centrali della stagione: il giovane monegasco non è nato per fare il secondo pilota e la gestione della rivalità interna sarà una sfida delicata per il team principal Fred Vasseur.

Ferrari, le incognite sul rapporto fra Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Ma l’incognita più grande riguarda la monoposto: la SF-25 sarà all’altezza delle aspettative? La Ferrari viene da una stagione positiva, in cui ha lottato fino all’ultima gara per il titolo costruttori, e le regole tecniche sono rimaste invariate. Questo significa che non ci sono più alibi: il Cavallino dovrà puntare solo alla vittoria.

La stagione prenderà ufficialmente il via con i test in Bahrain, dove si capirà subito il livello della nuova Ferrari. Se la SF-25 non dovesse essere competitiva, il rischio è quello di un’altra annata segnata dalla nostalgia per il titolo mondiale che manca dal 2007 con Kimi Raikkonen.

Come conclude Turrini, parafrasando il Festival di Sanremo, in quel caso l’inno della Scuderia potrebbe diventare Balorda nostalgia, il brano vincitore dell’ultima edizione. Ma i tifosi della Rossa sperano in un’altra melodia, quella del ritorno al trionfo.

