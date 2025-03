Ferrari, grande ottimismo dopo le prove libere: parlano Hamilton e Vasseur

La Ferrari si prepara ad affrontare il weekend di gara con ottimismo, ma consapevole delle insidie della pista australiana. Frederic Vasseur, team principal della Scuderia, ha condiviso le sue impressioni al termine delle giornate di prove libere, evidenziando le difficoltà e le opportunità che la pista presenta, ma anche sottolineando la forma eccezionale di Charles Leclerc.

Analisi FP2 Australia: Ferrari parte bene, a certe condizioni potrà minacciare le McLaren? https://t.co/yLzsnnARIC — Giuliano Duchessa (@GiulyDuchessa) March 14, 2025

“Abbiamo iniziato bene”, ha dichiarato Vasseur. “La particolarità di questa pista è che all’inizio è sporca e il grip è in continua evoluzione. Si tratta di sapersi adattare e quindi da questo punto di vista bisogna sempre guardare avanti, alla prossima sessione e agire di conseguenza”.

La pista cambierà nel corso del weekend, con un sabato caratterizzato da temperature più elevate e una domenica che potrebbe riservare condizioni meteo più imprevedibili, con possibili piogge. Per ora la Ferrari si è mostrata competitiva. “Siamo messi bene”, ha continuato Vasseur, “ma – lo ripeto – conta soprattutto adattarsi alla pista e alle condizioni che cambieranno”.

Per quanto riguarda le gomme, Vasseur ha osservato che non ci sono grandi differenze tra le mescole media e soft, se non il fatto che la soft è più difficile da gestire a livello di temperature di esercizio. Con l’asfalto destinato a scaldarsi ulteriormente sabato, l’uso delle gomme soft potrebbe diventare problematico per i piloti.

Vasseur ha anche elogiato il rendimento di Charles Leclerc, che sta vivendo un momento di grande forma. “Leclerc è in gran forma. Per ovvie ragioni, c’è stata molta più attenzione su Hamilton da gennaio in avanti, e forse Charles ha avuto la possibilità di concentrarsi di più sul suo lavoro ed è quindi più sereno“, ha spiegato il team principal.

La collaborazione tra i due piloti sembra essere un altro punto di forza per la Ferrari, con Vasseur che sottolinea come tra Leclerc e il compagno di squadra ci sia una “buona collaborazione“. La giornata di prove è stata anche un debutto speciale per Lewis Hamilton.

“All’inizio delle prove ero emozionato: è stato fantastico scendere in pista con la Ferrari. È una macchina totalmente diversa rispetto a tutto ciò che abbia mai guidato qui. Non è che non mi vada a genio, ma è proprio diversa”, ha dichiarato Hamilton, che ha poi aggiunto: “Nel primo turno ho cercato di adattarmi, è stato un po’ pasticciato. Nel secondo ho provato a costruire un po’ alla volta il mio passo“.

Ferrari, Hamilton: “Una macchina totalmente diversa”

“Sto imparando, devo adattarmi alla Ferrari, ma intanto mi piace molto guidarla.” Nonostante un avvio non del tutto soddisfacente, il sette volte campione del mondo è ottimista. “Non eravamo del tutto soddisfatti dopo la prima sessione, abbiamo fatto dei passi avanti nella seconda riuscendo a completare anche alcuni long run, per me particolarmente importanti.”

“C’è ancora da fare sul bilancio vettura. Inoltre ci manca da trovare un po’ di ritmo, ma era prevedibile. Si tratta di mettere insieme tutti gli elementi passo dopo passo, massimizzando il nostro potenziale e spingendo il più possibile. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e sono fiducioso di vedere quali miglioramenti riusciremo a fare”.

Con un weekend di gara ancora lungo e molte variabili in gioco, la Ferrari dovrà continuare a lavorare per adattarsi alle condizioni in continua evoluzione, puntando a una performance solida e costante, con Leclerc in prima linea per cercare di ottenere un buon risultato.

Leggi anche: