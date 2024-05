Fedez-Iovino, spunta frame della rissa in discoteca: sarebbe cominciata così (VIDEO) – Sono le 2.30 di lunedì 22 aprile. All’interno della discoteca The Club di corso Garibaldi a Milano una telecamera inquadra il rapper Fedez. Il frame lo mostra mentre un addetto alla sicurezza lo tiene fermo con le braccia e lui ha lo sguardo rivolto in avanti. Si tratterebbe dei momenti successivi alla presunta lite con Cristiano Iovino nel privé. Immagini che precederebbero il pestaggio. La foto pubblicata oggi da «Qn» e «Corriere» è tratta dal video delle telecamere di sicurezza del locale. Un’immagine che ora sta rimbalzando su diversi siti: da «Open» a «Leggo». (continua a leggere dopo le foto)

Fedez-Iovino, spunta frame della rissa in discoteca: sarebbe cominciata così

Sarebbe soltanto l’inizio di una vicenda che si è conclusa in via Marco Ulpio Traiano a Citylife, dove Cristiano Iovino è stato pestato da 8-9 persone. È stato il giovane nei giorni seguenti a pubblicare una foto sui suoi social con i segni evidenti della rissa. Un alterco che non sarebbe nato per una ragazza bionda, come si pensava all’inizio. (continua a leggere dopo le foto)

Fedez-Iovino, spunta frame della rissa in discoteca a Milano

Si è ipotizzato che il motivo scatenante la lite fosse un apprezzamento di Cristiano Iovino a Ludovica di Gresy, presunta nuova fiamma di Fedez. In un’intervista però, la ragazza 22enne ha smentito non solo di avere una relazione co il rapper ma di essere proprio stata in quel locale. «Ero a cena con la mia famiglia e alle 21.30 ero già a casa, non ho mai meso piede in quella discoteca», ha spiegato la giovane.

