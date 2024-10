Fedez continua ad essere al centro del gossip. Da dopo il divorzio con Chiara Ferragni, la vita del rapper sembra essere in salita. Prima il dissing con Tony Effe e poi l’arresto della sua guardia del corpo legato alla questione Ultras Milan-Inter. Ora è arrivato il quattordicesimo Tapiro d’oro per Fedez. Il rapper è stato raggiunto dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli. Durante la consegna, però, Fedez ha perso la calma fino ad arrivare alle minacce. (Continua a leggere dopo le foto)

“Striscia la notizia”, Fedez contro Staffelli dopo il tapiro d’oro

Quattordicesimo Tapiro d’oro per Fedez. Il rapper è finito di nuovo nell’occhio del ciclone per le vicende legali riguardanti le sue guardie del corpo, arrestate per avere avuto a che fare con la delicata situazione degli Ultras a Milano. L’artista è stato raggiunto dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli. Una volta a confronto con l’inviatao, Fedez si è subito scaldato fino alle minacce: “Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla”. E quando l’inviato gli ha chiesto se quella con Chiara Ferragni era una relazione aperta, come sostenuto da Taylor Mega, Fedez è letteralmente scappato via dicendo: “Ci sentiamo dopo”.

