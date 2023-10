Federico Fashion Style umilia la famosa della Tv e confessa tutto in diretta a “Belve”

Federico Fashion Style è un fiume in piena a “Belve“, nota trasmissione condotta da Francesca Fagnani. Oltre a parlare della sua omosessualità e del rapporto con la ex compagna, il famoso parrucchiere dei vip ha umiliato in diretta un noto personaggio della televisione italiana. Federico Lauri, infatti, ha confessato tutto in diretta, lasciando il pubblico a bocca aperta. (Continua…)

Leggi anche: Emanuele Filiberto, confessione choc a “Belve” da Francesca Fagnani

Leggi anche: Gessica Notaro a nozze ma è polemica sul look dello sposo

Federico Fashion Style, intervista a “Belve”

Il famoso parrucchiere dei vip Federico Fashion Style è stato ospite nello studio di “Belve”, programma condotto da Francesca Fagnani. Il noto personaggio televisivo si è messo a nudo, parlando in particolare della sua omosessualità. “Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fare i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi”, ha dichiarato Federico Lauri. In merito all’ex compagna, invece, il parrucchiere dichiara che secondo lui l’ha sempre saputo: “Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna… Ma magari forse stava bene anche a lei“. (Continua…)

Leggi anche: Raoul Bova, la replica dell’ex suocera dopo l’intervista a “Belve” lascia tutti senza parole

Leggi anche: Sophie Codegoni in lacrime: fuori la pesante verità su Basciano

Federico Fashion Style umilia Antonella Mosetti

Nel corso dell’intervista a “Belve”, il famoso parrucchiere dei vip ha parlato anche delle sue clienti ed in particolare di Antonella Mosetti. La nota showgirl, stando al suo racconto, sarebbe andata via senza pagare: “Il problema di Antonella Mosetti non sono i capelli che cadono, ma il fatto che non passa la carta. Mi deve ancora 600 euro”. Le sue parole hanno lasciato a bocca aperta il pubblico e ovviamente anche la conduttrice Francesca Fagnani. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. (Continua…)

La replica di Antonella Mosetti

Dopo la messa in onda della puntata di “Belve”, la nota showgirl Antonella Mosetti ha voluto replicare alle accuse mosse nei suoi confronti da Federico Fashion Style: “Chi mi conosce sa che sono 30 anni che faccio questo lavoro e che non dovrei neanche replicare. Sono una persona molto onesta e generosa, lo sono stata anche con questo infimo personaggio, non ho nulla da recriminarmi. Il silenzio è l’arma più vincente. Non sarai mai come me”.