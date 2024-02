Il famoso conduttore televisivo italiano e la politica sono stati beccati insieme a Roma dai paparazzi del settimanale Diva e Donna. Sembra che i due non vogliano nascondersi più, ormai sono una coppia a tutti gli effetti. Un giro in scooter e poi una passeggiata l’uno accanto all’altro: i paparazzi, però, non riescono a fotografarli in atteggiamenti intimi. (Continua…)

Il conduttore televisivo e la politica beccati insieme

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato il famoso conduttore televisivo insieme alla politica. I due sono stati fotografati mentre si godevano una passeggiata tra le vie della Capitale. Pensavano di essere lontani dagli occhi indiscreti ed invece nei paraggi c’erano i paparazzi di Diva e Donna, che ha pubblicato le foto nell’ultimo numero del settimanale. Sembra però che la coppia non abbia più voglia di nascondersi e per questo sono usciti alla luce del sole. Ormai possiamo annunciare che sono una coppia a tutti gli effetti, anche se manca la loro comunicazione ufficiale. (Continua…)

Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni beccati insieme

Il famoso conduttore televisivo Salvo Sottile e la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni sono stati beccati insieme tra le vie di Roma. I due sarebbero una coppia a tutti gli effetti. Le foto sono apparse sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. Sottile e Borgonzoni sono stati paparazzati mentre vanno in giro in scooter e mentre si godono una passeggiata. I fotografi, però, non sono riusciti a ritrarli in atteggiamenti intimi. I due, però, sembrano a tutti gli effetti una coppia e pare che abbiano deciso di non nascondersi più. (Continua…)

Le parole del conduttore

In una recente intervista rilasciata al Messaggero, Salvo Sottile aveva risposto ad una domanda su un suo presunto flirt con Lucia Borgonzoni, dicendo: “È una persona che conosco e alla quale voglio molto bene“. A distanza di circa un anno da quell’intervista, però, sembra che qualcosa sia cambiato. Dalle foto apparse sul settimanale Diva e Donna, infatti, pare che i due siano più di due amici. Attendiamo una conferma (o una smentita) ufficiale da parte del famoso conduttore televisivo.