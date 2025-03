“Ho capito di non avere ancora molto tempo”: il famoso cantante fa piangere tutti, le parole strazianti – Ha pianto per 45 minuti il popolare cantante amato in tutto il mondo. Le lacrime sono scese copiose quando si è reso conto di non avere più molto tempo davanti a sé. Stava registrando il suo nuovo album, che si preannuncia l’ennesimo capolavoro. (continua a leggere dopo le foto)

Il famoso cantante commuove, le parole strazianti: “Ho capito di non avere ancora molto tempo”

Sir Elton John, 78 anni appena compiuti il 25 marzo scorso, non è riuscito a trattenere il turbinio di emozioni che l’ha travolto. È scoppiato in lacrime dopo essersi reso conto di non aver più molto tempo da vivere. È successo mentre l’iconico musicista stava registrando il suo nuovo album con Brandi Carlile, intitolato “Who Believes In Angels?”, che uscirà il 4 aprile prossimo. Eseguendo il brano “When This Old World Is Done With Me”, ultima traccia del disco, l’artista si è profondamente commosso, perché il testo della canzone, scritto da Bernie Taupin, gli ha rammentato che la sua fine non è così lontana. “Il brano parla della mia morte”, ha detto commosso Elton John al podcast «Smartless». (continua a leggere dopo le foto)

Elton John in lacrime per la paura di morire: “Ho capito di non avere ancora molto tempo”

Elton John stesso ha raccontato senza filtri: “Ho scritto una canzone alla fine dell’album e quando ho realizzato il testo, il testo di Bernie Taupin intitolato “When This Old World Is Done With Me” ho detto ‘questo è davvero carino.’ E poi arrivo al ritornello e ovviamente capisco che parla della mia morte. Quando arrivi alla mia età, che è vicina ai 100, pensi, ‘Quanto tempo mi resta?’ E hai figli, hai un marito meraviglioso, pensi solo alla mortalità. E così quando sono arrivato al ritornello, sono crollato per 45 minuti ed è tutto registrato su pellicola”.

