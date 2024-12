Home | La famosa italiana aggredita finisce in ospedale

La famosa italiana aggredita finisce in ospedale – La famosa tiktoker si trovava ai Quartieri Spagnoli e all’improvviso è stata aggredita da due donne, che pare fossero armate di coltello. Una ragazza presente sulla scena stava facendo una diretta e, ad un tratto, si sono sentite delle urla e delle offese. Il volto noto è stato prontamente portato in pronto soccorso. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Schianto tremendo in autostrada, macchine a fuoco

Leggi anche: Esce di casa con il padre per un giro in moto, poi la tragedia: muore a 17 anni

La famosa italiana aggredita finisce in ospedale

La famosa tiktoker Rita De Crescenzo ieri sera era ai Quartieri Spagnoli, a Napoli, quando all’improvviso è stata aggredita da due donne. La nota partenopea è stata portata in ospedale con la sua assistente, mentre una loro amica ha fatto sapere su Instagram: “Ragazzi hanno fatto un agguato, è successo di tutto. Avevano dei coltelli e hanno minacciato di fare cose bruttissime. Adesso la stanno portando in ospedale e speriamo che tutto si risolva per il meglio, mi hanno raccontato che è stata una scena bruttissima“. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Edoardo Bove, le prime notizie dall’ospedale: le sue condizioni dopo il grave malore in campo

Leggi anche: Firenze, Edoardo Bove ha un malore in campo, partita sospesa. Portato in ospedale in ambulanza

La famosa tiktoker Rita De Crescenzo ai Quartieri Spagnoli

Un amico di famiglia ha poi aggiunto su TikTok: “Ho sentito Sasà, il marito. Lei sta facendo la tac, anche l’assistente Assunta è stata ferita. C?è il rischio di una lesione al femore. Stanno facendo tutti gli accertamenti, i raggi e altro. Dobbiamo sostenere più che mai adesso la famiglia per quello che è successo. Ed è ora di dire basta. Cosa vogliono da quella donna? La morte forse“.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva