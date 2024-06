Europei atletica, Filippo Tortu argento nei 200 metri

Filippo Tortu conquista l’argento nella finale dei 200 metri. L’azzurro ha corso in 20″41, preceduto dallo svizzero Timothe Mumenthaler con 20″28. Bronzo ad un altro elvetico, William Reais con 20″47. Alla gara non ha preso parte il tedesco Hartmann, squalificato per falsa partenza.

Ottimo risultato ma..

Tortu, aveva convinto nella semifinale con un brillante 20.14. Anche alla finale parte forte, ma la sua corsa è contratta, tutta di forza, con fluidità. Ai 150 è ancora primo, poi ecco succede qualcosa. L’acido lattico si fa sentire e nel finale il campione olimpico della 4X100 rallenta. Il Campione Olimpico della 4×100 è stata sorpreso dalla corsia 9 ed è stato battuto dallo svizzero Timothé Mumenthaler. Per l’azzurro medaglia d’argento, ma la delusione resta. (continua dopo la foto)

Il commento a caldo

“Non ho fatto una buona gara – commenta Tortu ai microfoni Rai -, mi sono contratto dopo circa 50 metri e se non riesco a mettermi bene in moto poi faccio fatica. Il dispiacere è tantissimo, era alla mia portata, la vittoria era lì e dovevo solo prenderla ma non ci sono riuscito. L’amarezza è davvero tanta. La staffetta? È un altro obiettivo ma ora ho bisogno di qualche momento per digerire quanto è successo. Non ce la faccio a sorridere“.

E ancora: “Occasione persa, era un oro a portata di mano. Domani forse mi sentirò ancora peggio di oggi. Oggi c’è solo un grosso dispiacere e non riesco a gioire per questo argento. Sono orgoglioso di quello che ho fatto per arrivare a questa gara, delle difficoltà che ho superato e dei punti di forza che ho acquisito, poi bisogna essere in grado di buttarli in gara quando conta, di solito mi riesce e oggi non ce l’ho fatta. Non ce la faccio a sorridere, devo essere il primo a essere critico con me stesso se voglio ottenere risultati più importanti”.