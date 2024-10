Europa League, Roma-Dinamo Kiev: le probabili formazioni

Roma-Dinamo Kiev probabili formazioni del match di Europa League che si gioca stasera giovedì 24 ottobre alle 18:45 allo stadio Olimpico. Dopo la pesante sconfitta contro l’Inter, la Roma ha bisogno di riscattarsi in Europa, dove finora ha ottenuto solo un pareggio interno contro l’Athletic Bilbao e una sconfitta contro l’Elfsborg in Svezia, posizionandosi al 27° posto con un solo punto. La sfida contro la Dinamo Kiev sarà un test cruciale, sia per la classifica che per il morale, dato che la squadra di Ivan Juric ha mostrato finora una difesa vulnerabile e un attacco senza gol.

Juric dovrebbe optare per un 3-4-2-1, con Soulé e Baldanzi dietro a Dovbyk, che guiderà l’attacco, mentre Celik e Hummels dovrebbero avere spazio a centrocampo e in difesa. Anche la Dinamo Kiev si trova in difficoltà, con due sconfitte nelle prime due giornate contro Lazio e Hoffenheim. La squadra ucraina, allenata da Oleksandr Shovkovskyi, arriva a Roma con l’urgenza di ottenere un risultato positivo per rientrare in corsa. Il tecnico schiererà un 4-3-3 con Voloshyn, Vanat e Kabaiev in attacco.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Zalewski; Soulé, Baldanzi; Dovbik.

Dinamo Kiev (4-3-3): Dushban; Dubinchak, Mykhvako, Popov, Karavaiev; Sheparenko, Brazhko, Mykhailenko; Voloshyn, Vanat, Kabalev.

