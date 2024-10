Roma, Juric già a rischio: cosa fa De Rossi se i giallorossi lo richiamano

La Roma sta vivendo un inizio di stagione assai confuso. Qualche giorno fa Ivan Juric, subentrato sulla panchina a Daniele De Rossi dopo sole 4 giornate, aveva dichiarato di sentirsi “in paradiso”, ma ora rischia di precipitare all’inferno. Le prossime due gare, contro la Dinamo Kiev e la Fiorentina, saranno decisive per il suo futuro: non può più permettersi errori.

🇮🇹🤝🏻 Daniele de Rossi has signed in with Fali Ramadani as new agent after leaving Roma in September. pic.twitter.com/08rdUcpkVX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2024

Nel frattempo, su di lui incombe l’ombra proprio di Daniele De Rossi, colui che ha sostituito solo un mese fa. DDR ha recentemente cambiato agente: ha salutato Alessandro Lucci e sarà ora rappresentato da Fali Ramadani. In caso di esonero di Juric, un clamoroso ritorno di De Rossi sulla panchina giallorossa sembra l’ipotesi più concreta, così almeno secondo diversi rumors rilanciati oggi da Calciomercato.com Ma lui sarebbe disposto ad accettare?

L’impressione nostra e di molti altri osservatori è che Daniele De Rossi difficilmente rifiuterebbe la Roma. Il suo legame con il club è tra i più intensi e significativi del calcio mondiale, anche se le modalità del suo esonero non gli erano piaciute. Al momento del suo addio, aveva dichiarato: “Questa volta non torno più”, mentre i Friedkin lo avevano salutato dicendo: “Questa sarà sempre casa tua”. Ora, l’idea di un ritorno potrebbe tentarlo, soprattutto considerando che Lina Souloukou non è più parte del club. Il rapporto tra De Rossi e la dirigente greca era sempre stato teso, ed era stata proprio lei a spingere Dan e Ryan Friedkin verso la decisione di esonerarlo. (continua dopo la foto)

Daniele De Rossi

Lo spogliatoio accoglierebbe positivamente un suo ritorno. Nonostante la squadra non sia apertamente contraria a Juric, è altrettanto vero che non vi è stato alcun conflitto con De Rossi. L’ambiente accoglierebbe con favore il suo ritorno, ma non è detto che Daniele voglia continuare a fare da “parafulmine” in situazioni delicate. Lunedì potrebbe segnare un nuovo capitolo per la Roma, qualora i risultati non fossero all’altezza delle aspettative. Tutti gli scenari sono aperti, inclusa l’ipotesi di un traghettatore fino a fine stagione, qualora De Rossi rifiutasse. Da Trigoria, tuttavia, continuano a giungere secche smentite riguardo alla possibilità di un esonero di Juric in favore di un ritorno di DDR.

De Rossi, comunque, ha voglia di tornare in panchina e cerca un progetto serio. Oltre all’eventuale ritorno alla Roma, ci sono anche altre squadre di Serie A interessate. Secondo Calciomercato.com Monza e Genoa si sono già mosse, ma l’eventuale ingaggio potrebbe concretizzarsi solo dal prossimo anno, poiché non è possibile allenare due squadre diverse in Serie A nella stessa stagione.

Leggi anche: