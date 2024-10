Roma, Juric durissimo: “Qui manca la mentalità vincente, certi errori non più ammessi”

E’ un Ivan Juric durissimo quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League che vedrà domani la Roma sfidare la Dinamo Kiev. Non usa mezzi termini il tecnico croato per definire il momento dei giallorossi, sapendo di essere lui per primo sotto esame: “Qui manca la mentalità vincente”, ha detto chiosando poi: “Certi errori non sono più ammissibili”.

“Da quando sono arrivato, ma anche con De Rossi – ha proseguito Juric – la squadra ha giocato tante partite bene ma quando devi vincere pareggi e quando devi pareggiare perdi. Questo dipende dalla mentalità e mi aspetto già da domani tanta rabbia e voglia di vincere”.

LIVE – La conferenza stampa di Ivan Juric e Tommaso Baldanzi alla vigilia di Roma-Dynamo Kyiv https://t.co/8pnmlPZD7E — AS Roma (@OfficialASRoma) October 23, 2024

Qual è il salto in più da fare?

“Ci sono situazioni che mi hanno dato fastidio, come il gol preso con il Bilbao o quello contro l’Inter. In certi momenti non dobbiamo subire certi gol, ci vuole più cattiveria e più voglia”.

Come si sta trovando con Ghisolfi?

“Ho trovato una persona per bene, come tutti gli altri. È molto presente e fino a questo momento mi sto trovando molto bene”.

Come sarà gestito Dybala? Ci sarà l’esordio di Hummels alla Roma?

“Stiamo pensando a Hummels dal primo minuto, Dybala non partirà dall’inizio. La sua prestazione contro l’Inter è stata esemplare”.

Qual è stato lo scoglio più grande per costruire la sua Roma?

“Arrivavamo da una striscia molto brutta di risultati, adesso abbiamo fatto sei partite, con due pareggi, due vittorie e due sconfitte. Quando le cose sono andate male potevamo fare meglio e prendere più punti. Voglio vedere fame, come prestazione e modo di difendere e attaccare vedo cose molto positive, ma ci manca questo aspetto fondamentale nel calcio. Quando si gioca bene si deve vincere, altrimenti la cosa non è accettabile”.

