Esplode petroliera in Italia, poi spunta l’ipotesi agghiacciante – La nave che batte bandiera di Malta è ferma da venerdì notte con uno squarcio nello scavo. E sul caso indagano la Dda, l’antiterrorismo e l’intelligence. Prende corpo l’ipotesi di un’azione volontaria. La Procura di Savona ha aperto un fascicolo per accertare le cause dell’incidente. Secondo gli inquirenti a causare lo squarcio sarebbe stato un ordigno, forse un residuato bellico, proprio per la natura della falla: le lamiere della nave piegate verso l’interno, senza contare che nell’area circostante sono stati rinvenuti diversi pesci morti. Al momento gli investigatori non confermano però alcuna ipotesi o pista precisa.

Articolo in aggiornamento +++