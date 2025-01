Home | Incidente in casa per Papa Francesco, è caduto a Santa Marta: come sta

Papa Francesco è caduto. È la seconda volta in poco più di un mese. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio 2025. Con un comunicato della Santa Sede, si apprende che il Papa si è ferito a causa di una caduta. La Sala Stampa della Santa Sede ha spiegato cosa è successo e come sta il Pontefice. (Continua dopo le foto)

Papa Francesco caduto a Santa Marta: come sta

Nella mattinata del 16 gennaio, Papa Francesco è scivolato nella casa Santa Marta. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha spiegato che il Papa ha riportato una contusione all’avambraccio destro a causa della caduta. “A causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa”, si legge nella nota ufficiale. Questo non ha impedito al Papa di proseguire con gli impegni della giornata. (Continua dopo le foto)

Papa Francesco non si ferma per la caduta

Nonostante la caduta, il Pontefice ha portato avanti i suoi impegni giornalieri, svolgendo le udienze previste, tra cui quella con Nosipho Nausca-Jean Jezile, presidente del Comitato Mondiale per la Sicurezza Alimentare. In tanto hanno augurato a Papa Francesco pronta guarigione. Tra loro, anche alcuni esponenti della politica. Uno di questi è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Un augurio di pronta guarigione a Papa Francesco. Preghiamo sempre per la sua salute e per la prosecuzione del suo ministero”, il messaggio pubblicato su X. Circa un mese fa, un’altra brutta caduta per il Pontefice.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva