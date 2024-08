Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter campione d’Italia, esprime profondo dolore per la perdita di Sven-Göran Eriksson, sottolineando il suo impatto cruciale nella sua carriera alla Lazio: “Quando sono arrivato a Roma, ero molto giovane e Sven-Göran Eriksson è stato un supporto fondamentale per il mio sviluppo sia come calciatore che come persona. La sua scomparsa è una grande perdita per me.” Inzaghi ricorda l’epoca in cui faceva parte della Lazio, squadra che vinse lo scudetto nella stagione 1999/2000 con Eriksson come allenatore.

“In Eriksson ho ammirato la calma, l’educazione e il rispetto che dimostrava verso tutti. È stato una fonte d’ispirazione per me”, ha aggiunto Inzaghi in un omaggio pubblicato sul sito ufficiale del club nerazzurro. “Devo molto a lui e ai suoi insegnamenti. Sven è stato non solo un grande uomo, ma un esempio di vita per tutti. La sua forza e la determinazione con cui ha affrontato gli ultimi mesi, dimostrando una straordinaria voglia di vivere nonostante le avversità, sono un testimonianza della sua grandezza. Buon viaggio, Sven, e grazie di tutto. Ti porterò sempre nel mio cuore.”