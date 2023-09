Verso Empoli-Inter. Le probabili formazioni del match valevole la quinta giornata di campionato. Simone Inzaghi recupera Calhanoglu e ripropone dal primo minuto Pavard. Fischio d’inizio domenica 24 settembre alle 12:30. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Simone Inzaghi raccoglie i palloni dopo la fine di un allenamento dell’Inter (Photo by Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Empoli-Inter andrà in scena domenica 24 settembre alle 12:30 ed è un match valido per la quinta giornata di campionato. I padroni di casa sono reduci da un cambio in panchina, il primo della stagione: è tornato Andreazzoli, e con lui anche il 4-3-1-2. Cambiaghi giocherà vicino a Caputo, mentre dietro le punte ci sarà sempre Baldanzi. Per quanto riguarda il centrocampo sono in crescita le quotazioni di Simone Bastoni.

Inzaghi recupera Calhanoglu

Dopo la fatica europea contro la Real Sociedad, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi torna a riproporre l’11 titolare, con qualche modifica. Innanzitutto è recuperato Hakan Calhanoglu dall’acciacco fisico e partirà dal primo minuto. In difesa Pavard dovrebbe giocare la sua prima partita da titolare in campionato, dopo avere iniziato dal 1′ anche in Champions.

Potrebbe riposare invece Bastoni in favore di Acerbi, che completerà il reparto insieme a De Vrij. A centrocampo dovrebbe esserci Frattesi, mentre sugli esterni, oltre a Dimarco, potrebbe esserci il dirottamento di Darmian. Davanti torna titolare Thuram: farà lui coppia con Lautaro, anche se c’è ancora un piccolo ballottaggio con Sanchez.

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.