Dopo settimane estenuanti di attesa, finalmente è arrivata l’ufficialità. Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell’Inter, come comunicato dal club nerazzurro. Il difensore francese ha firmato un contratto di 5 anni a 5 milioni netti a stagione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Benjamin Pavard spettatore al French Open. (Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)

Benjamin Pavard è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo settimane interminabili ed estenuanti, fatte di indecisioni e attesa, l’affare con il Bayern Monaco ha trovato la sua definitiva – e felice – conclusione.

L’operazione è da oltre 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il difensore francese ha firmato un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Questo l’annuncio ufficiale del club nerazzurro: “Duttilità, esperienza e tanta voglia di vincere: Pavard è pronto a portare tutta la sua classe anche in nerazzurro. Welcome Benjamin”.

“. Si tratta – ricordiamo – dell’acquisto più oneroso di una società di Serie A in questa finestra di mercato estiva.

La collocazione tattica di Pavard

Decisiva – nell’esito positivo della trattativa – è stata la convinta e insistente volontà del giocatore di vestire la maglia dell’Inter. Mister Inzaghi lo ha fortemente voluto, considerandolo l’innesto perfetto per i suoi meccanismo tattici. Che ruolo andrà dunque a ricoprire Pavard all’interno dello scacchiere nerazzurro? Nel consolidato 3-5-2, sarà il braccetto di destra della difesa, ruolo che finora ha occupato (con ottimi risultati) Darmian.

Grazie alla sua intelligenza tattica, l’ormai ex Bayern Monaco potrebbe ricoprire senza troppi problemi anche le altre due posizioni in retroguardia. In carriere – infine – il francese ha giocato anche come laterale basso e non è da escludere che possa rivestire il ruolo di quinto della difesa, anche se nelle idee tattiche di Inzaghi sono sicuramente più idonei Dumfries e Cuadrado.