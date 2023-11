Ema Stokholma, è finita con Angelo Madonia: “Ora parlo io e vi dico perché”

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati, adesso è ufficiale. Da giorni era nell’aria la notizia, ma solo adesso possiamo annunciarlo con certezza. Ema, infatti, ha rotto il silenzio, annunciando la fine della sua storia d’amore con il ballerino professionista di “Ballando con le Stelle”. La Stokholma ha spiegato anche per quale motivo è terminata la loro relazione amorosa. (Continua…)

La storia d’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono fidanzati nel 2022. I due si sono conosciuti a “Ballando con le Stelle“. Ema, infatti, ha partecipato alla diciassettesima edizione del talent show di Rai 1, classificandosi al terzo posto. Il suo partner ed insegnante era proprio Angelo Madonia. Tra i due è nata una bellissima sintonia, sia in pista che fuori. Poco dopo è arrivato l’annuncio ufficiale del fidanzamento. La loro storia d’amore è durata poco più di un anno. Pochi giorni fa, infatti, è arrivato il triste annuncio: i due si sono lasciati definitivamente. (Continua…)

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati

La notizia era nell’aria da tempo, ma adesso è divenuta ufficiale: Ema e Angelo si sono lasciati definitivamente. Ad annunciarlo è stata proprio la Stokholma a Di Più. Nell’intervista, l’ex concorrente di “Ballando con le Stelle” ha spiegato anche per quale motivo ha deciso di interrompere la relazione amorosa con Angelo Madonia. La decisione, però, non sarà stata di certo facile. I due sono stati circa un anno insieme e sembrava esserci una bella alchimia, ma non tutte le storie terminano con il lieto fine. (Continua…)

L’annuncio di Ema Stokholma

Intervista dal settimanale Di Più, Ema Stokholma ha annunciato la fine della storia d’amore con Angelo Madonia: “Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo”.