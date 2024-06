Elettra Lamborghini è stata ospite di Diletta Leotta nel suo podcast “Mamma dilettante” lasciandosi andare a diverse confessioni (anche piuttosto piccanti) sulla sua vita e sul suo passato. Scopriamo insieme cosa è emerso dall’intervista alla cantante. (Continua a leggere dopo la foto…)

Elettra Lamborghini ospite di “Mamma dilettante”

Energica, divertente e sopra le righe: Elettra Lamborghini ha modo di porsi che cattura e che si discosta da figure più “costruite” del mondo dello spettacolo. La cantante ha iniziato la sua carriera nel mondo della televisione come partecipante e opinionista di diversi reality show sia italiani che stranieri per poi virare su una carriera in ambito musicale. “Pistolero” e “Caramello” sono due dei più iconici tormentoni sfornati da Elettra negli ultimi anni. Dal 2020, la cantante è sposata con il noto deejay Afrojack e il loro matrimonio è stato oggetto di una chiacchierata al podcast “Mamma dilettante” tenuto da Diletta Leotta. (Continua a leggere dopo la foto…)

Elettra si racconta al podcast di Diletta Leotta

In quest’occasione Elettra Lamborghini si è raccontata in modo trasparente: “Secondo me alcune cose andrebbero fatte in un determinato modo. – ha spiegato a Diletta – Il fidanzamento, ad esempio, non dovrebbe durare troppo, perché potrebbe diventare una situazione pesante. Non so come fa la gente a sposarsi dopo 15 anni, io impazzirei (…) Io non è che ne ho visti tanti di piselli, non so come dire, perché ho conosciuto Nick a 24 anni, mi sono sposata a 26 e da subito ho cercato di capire se lui potesse essere la persona giusta per me. Fin dall’inizio ho cercato di capire se questa persona poteva essere interessante per il mio futuro e sono stata chiara con lui, gli dissi che se mi avesse baciata la prima sera, non ci saremmo più visti né sentiti. Volevo fare le cose per bene da subito, sono tradizionalista da questo punto di vista”. Elettra ha poi proseguito con alcuni dettagli della relazione con il marito.

