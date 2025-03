Eleonora Giorgi e il tumore, medico: “Ecco come se n’è accorta”, i sintomi da non ignorare – «Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas». Con queste parole Eleonora Giorgi annunciò un anno e mezzo fa a Pomeriggio 5 di essere malata. Da quel momento l’attrice ha scelto di raccontare in prima persona quanto le stesse accadendo: le cure, le paure, le speranze di potercela fare. Non ha rinunciato neppure a mostrarsi dopo gli effetti della chemioterapia. Ma quali sono i sintomi? E le cause della malattia? Su «Il Messaggero» l’intervista all’oncologo Massimo Falconi, primario dell’Unità di Chirurgia del Pancreas dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Il professore Ordinario di Chirurgia all’Università Vita-Salute San Raffaele è noto per aver operato Fedez per lo stesso tumore. Eleonora Giorgi, che era ricoverata per la terapia del dolore, si è spenta ieri, lunedì 3 marzo 2025, in una clinica romana, circondata dai suoi affetti più cari. (continua a leggere dopo le foto)

L’annuncio, lo dicevamo, arrivò a novembre 2023 a Pomeriggio 5: «Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora ho bisogno di voi, del vostro amore», disse Eleonora Giorgi, ospite di Myrta Merlino. «Quando ci siamo incontrate avevo appena fatto per un puro caso una tac, venivo da una biopsia che poteva anche voler dire un anno, e invece adesso è arrivata la risposta, sono qui come guerriera, la cosa positiva è che potrò operarmi», confidò sempre l’icona del cinema alla giornalista. In quella stessa occasione l’attrice aggiunse: «Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo: avrai le facce di circostanza, ti isoleranno, mi ha detto. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male». (continua a leggere dopo le foto)

Eleonora Giorgi e il tumore, come se ne è accorta: quali sono i sintomi, come prevenire la malattia

Purtroppo col tempo le cose sono andate via via peggiorando. A gennaio Eleonora Giorgi raccontò: «Tengo duro, sono piena d’amore, capisco quante cavolate facciamo durante tutta la nostra vita sprecando il nostro tempo, dietro gelosie, ansie inutili, frustrazioni. Sapete, la malattia è avanzata, aspetto un miracolo, tutto ciò mi mette in una condizione eccezionale, ognuno di noi ha una data di scadenza, solo che nessuno lo sa. Il mio cuore e la mia anima si sono allargate». I figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro non l’hanno mai lasciata sola. Il primo ha anche scritto un libro, in cui ha narrato passo passo il calvario della madre: «Ho voluto raccontare in modo vero tutto quello che è successo e sta succedendo a mamma e alla mia famiglia e l’ho voluto fare in questo modo perché so che, magari, altre persone si possono ritrovare in quelle pagine. Il messaggio che io e mamma abbiamo voluto dare è che, nonostante tutto, la felicità c’è ed esiste». Ma quali sono i sintomi? I fattori di rischio?

