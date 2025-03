Home | Elicottero precipita in Italia, lo schianto è fatale

Un tragico incidente aereo ha scosso la comunità di Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia, quando un autogiro è precipitato causando la morte del pilota. Si tratta di un uomo di 67 anni residente a Lissone, in provincia di Monza e Brianza.

Elicottero precipita, la dinamica

Il 2 marzo 2025, poco dopo mezzogiorno, un autogiro è precipitato in un campo tra la ferrovia e la Strada Provinciale 193 Bis, vicino alla raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi. Il velivolo era pilotato da Raffaele Mazza, un imprenditore di 67 anni residente a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Mazza era partito da Senago, nei pressi di Milano, ed era diretto all’aviosuperficie di Mezzana Bigli, sulla riva sinistra del Po in provincia di Pavia. Purtroppo, il pilota è deceduto sul colpo a seguito dello schianto. 

Leggi anche: Schianto tra autobus, è strage: decine tra morti e feriti

Leggi anche: Italia in lutto, addio a un grande: “Non ci sono parole”

Leggi anche: Tragedia mentre va a una festa, Davide muore a soli 19 anni: come è successo