Tumore al pancreas, la malattia che ha ucciso Eleonora Giorgi: casi in aumento, cosa succede

Eleonora Giorgi è morta oggi, lunedì 3 marzo 2025, a 71 anni a causa di un tumore al pancreas, che le era stato diagnosticato poco più di un anno fa. L’attrice era ricoverata da un mese circa, presso una clinica di Roma dove è stata sottoposta a una terapia del dolore con morfina. Che mortalità ha il tumore al pancreas e perché i casi sono in aumento? (Continua dopo le foto)

La pericolosità del tumore al pancreas

Il cancro al pancreas è notoriamente una delle malattie oncologiche più aggressive. Il motivo è che i sintomi, fra i quali ittero, problemi gastrointestinali, perdita di peso improvvisa e urine di color arancio, possono diventare evidenti solo quando il tumore è già ad uno stadio avanzato. Il tumore al pancreas è tra i più maligni anche perché è tra i più difficili da trattare. Uno dei motivi è il fatto che il tessuto che circonda le cellule pancreatiche cancerose è molto denso e rende difficile l’attacco da parte dei farmaci chemioterapici. I casi di tumore al pancreas sono in aumento. “Parliamo di uno dei tumori che mostrano il numero di nuove diagnosi in crescita costante, la quarta causa di morte per cancro in Europa e, fra le forme di cancro più diffuse, è l’unico che non ha visto miglioramenti nelle chance di sopravvivenza negli ultimi trent’anni”, si legge su Fondazione Veronesi. (Continua dopo le foto)

La mortalità del tumore al pancreas

Secondo i dati dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), la sopravvivenza a un solo anno dalla scoperta della malattia è appena del 34% negli uomini e del 37,4% nelle donne. La sopravvivenza a 5 anni è dell’8%, a 10 anni dalla scoperta del tumore solo del 3%. Il carcinoma pancreatico rappresenta la quarta causa di morte nel sesso femminile (7%) e la sesta nel sesso maschile (5%). Inoltre, il tasso di mortalità in Italia non è cambiato sensibilmente negli ultimi anni. In più, sono sempre di più i casi di tumore al pancreas nel nostro Paese. Per quale motivo?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva