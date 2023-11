Elena e Maurizio, il colpo di scena dopo l’addio a Uomini e donne

Elena Di Brino e Maurizio Laudicino hanno lasciato insieme Uomini e Donne. Nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, la dama dopo aver litigato con Gianni Sperti si è alzata per lasciare lo studio, seguita da Maurizio. I due sono famosi per aver creato lunghe polemiche nello show, monopolizzando intere puntate. Ma adiamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Elena e Maurizio lasciano Uomini e Donne

Dopo 4 anni nel programma, Elena ha deciso di lasciare perché non riesce “a controllare le mie emozioni. Qui è una montagna russa che non riesco a gestire. Non posso consentire questa cosa, faccio un lavoro importante e perdo colpi. Sono venuta qui pensando di trovare qualcuno. Vengo da un piccolo paese, pensavo ci fossero possibilità, Maurizio mi prende troppo e non riesco a gestirmi. Non credo che lui si serva da me. Io penso che se vuole, può capirmi” Dopo questo annuncio, c’è stato un piccolo cambio di rotta ed Elena ha deciso di rimanere per un ballo proprio con Maurizio.

È stato in quel momento che Gianni Sperti ha preso la parola a ha accusato Elena di essere incoerente. “Se veramente vuoi andare via dal programma, lo fai di pancia. Ti alzi e vai via“, le ha detto lo storico opinionista. La dama ha provato a protestare e spiegare, ma alla fine ha detto: “Ok, me ne vado.” A questo punto Maurizio ha esordito con “vengo con te“, prima di alzarsi e gettare il cartellino per terra. “Ma basta, avete rotto i cog… tutti quanti. Mi sono rotta il ca… Questo non è il mio contesto“, si è sfogata Elena prima di strapparsi il microfono. (continua dopo la foto)

Cosa è successo fuori dal programma

I due hanno sempre acceso forti dubbi sulla loro relazione e in molto si chiedono cosa sia successo una volta usciti dal programma. Secondo alcune indiscrezioni, Elena e Maurizio continuano ad essere una coppia. Pare che insieme abbiano trascorso la serata, a Portovenere, in Liguria in compagnia di amici. Dunque chi credeva che i due fossero interessati solo alla visibilità dovrà ricredersi.