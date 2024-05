Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, l’annuncio sui social: gioia immensa per i fan

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono conosciuti al GF Vip 7 e da allora non si sono più separati. Nelle scorse ore, Micol ha fatto un annuncio importante ai suoi fan che riguarda la relazione con Edoardo. I due sarebbero pronti per il prossimo step nel loro rapporto, ed hanno già fatto un passo significativo. Cosa sta succedendo? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Il principe Harry torna a Londra per gli “Invictus Games”, la fredda risposta dei veterani

Leggi anche: “Amici 23”, il padre di Sarah Toscano si dice preoccupato: ecco per cosa

Micol ed Edoardo al “GF Vip”

La coppia formata da Micol ed Edoardo si è formata nei primi mesi della settima edizione del GF Vip. Micol inizialmente sembrava restia, forse semplicemente poco convinta da una relazione nata sotto le telecamere. Con il passare del tempo però, Edoardo l’ha convinta sempre di più. I due hanno vissuto la loro storia d’amore prima nella casa di Cinecittà, poi hanno consolidato il loro rapporto fuori dal programma. E ora sono pronti per un grande passo. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Belve”, spunta il fuorionda su Francesca Pascale: cos’ha detto alla Fagnani

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, il pubblico si scatena contro Khady

Le parole di Edoardo Tavassi su Micol

Qualche mese fa, i due avevano annunciato l’intenzione di andare a vivere insieme. “Senza Micol Incorvaia mi annoio, sono dipendente da lei. Quando va via, mi accorgo di avere delle mancanze. Quando stiamo insieme abbiamo l’ansia che poi dobbiamo separarci. Le ho chiesto di venire a Roma”, le parole dell’ex gieffino a Radio Cusano, come riporta Today. Lei poi aveva rivelato che da Milano sarebbe andata a vivere a Roma. “Pensando alla convivenza degli altri, sono sempre stata dubbiosa. Invece ora sento l’esigenza, non so quanto posso andare avanti facendo così avanti e indietro, ho bisogno di stabilità, di stare con lui”, aveva detto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva