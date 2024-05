Il principe Harry torna a Londra per gli “Invictus Games”, la fredda risposta dei veterani

Il principe Harry è sotto i riflettori da quando è stato invitato a tornare in Inghilterra in occasione degli “Invictus Games” insieme alla famiglia. Visti i passati imbarazzi e dissapori, i sudditi e i fan della Royal Family attendono la prossima mossa del figlio di Re Carlo III e sono già sul piede di guerra. Stavolta anche i veterani hanno avuto qualche rimostranza sul principe e la sua consorte Meghan Markle e non ne hanno fatto mistero.(Continua a leggere dopo la foto…)

Il principe Harry in difficoltà

Il principe Harry è tra due fuochi. Dopo essersi allontanato dalla Royal Family per costruirsi una vita oltreoceano con Meghan Markle, si era sollevato un gran polverone mediatico. In molti avevano ipotizzato che Harry si fosse lasciato convincere dalla moglie a “rompere” con la sua famiglia e mettendolo in una posizione scomoda. Con le successive notizie della malattia di Re Carlo e di Kate Middleton, la speranza era quella che il principe Harry cogliesse l’occasione per riavvicinarsi ed essere un po’ più presente a Buckingham Palace. Ma l’incrinatura tra i Duchi di Sussex e l’Inghilterra sembra più difficile del previsto da rimarginare. Vediamo cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Meghan lascia Harry da solo

Come era stato annunciato da diverso tempo, il principe Harry si prepara a tornare a Londra per prendere parte alla decima edizione degli Invictus Games che si terrà l’8 maggio. L’evento a cadenza annuale è una competizione tra veterani di guerra epromuove iniziative benefiche dell’associazione fondata dallo stesso principe. Ma nonostante l’invito esteso alla famiglia e l’importanza dell’evento, pare che Meghan Marle non sarà presente. Secondo quanto riportato dal “Mirror”, la Duchessa di Sussex non andrà a Londra, ma «si unirà a suo marito per un viaggio in Nigeria dove prenderanno parte ai colloqui sui Giochi di Invictus». La scelta di Meghan fa storcere il naso a molti dei sudditi che speravano che l’attrice mostrasse il suo supporto a Harry in un giorno tanto speciale per rincontrare la sua famiglia e la sua casa. Ma pare che dietro la sua decisione ci sia una ragione poco lusinghiera per lei e il marito.

