Edoardo Galli scomparso, stop alle ricerche: come l’hanno trovato

Stop alle ricerche di Edoardo Galli, studente quasi 17enne scomparso lo scorso 21 marzo dopo essere uscito di casa per raggiungere la sua scuola in provincia di Sondrio. Finalmente è arrivata la notizia che tutti attendevano. (Continua…)

Leggi anche: Edoardo scomparso da giorni, spunta l’ipotesi agghiacciante

Leggi anche: Edoardo Galli, il 17enne scomparso è stato avvistato: ecco dove

La scomparsa di Edoardo Galli

Edoardo Galli è scomparsa la mattina del 21 marzo da Colico, comune in provincia di Lecco. Il giovane studente sarebbe dovuto andare a scuola in provincia di Sondrio ed invece pare abbia preso un treno diretto altrove. Alcuni testimoni avrebbero confermato di averlo visto salire sul convoglio in direzione Lecco-Monza-Milano. I genitori hanno immediatamente denunciato la sua scomparsa e le ricerche sono partite subito dopo. All’inizio si pensava che il giovane si fosse recato in montagna, dato che aveva portato con sé un sacco a pelo. Adesso, però, è arrivato lo stop alle ricerche, perchè finalmente la polizia ha annunciato la notizia attesa da tutti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)