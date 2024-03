Edoardo Galli, il 17enne scomparso è stato avvistato: ecco dove

Non si hanno più notizie da una settimana di Edoardo Galli, il giovane 17enne scomparso da Colico a Lecco, dove vive insieme ai genitori. Lo scorso giovedì il ragazzo era uscito per andare a scuola, ma non ci è mai arrivato, a dare l’allarme è stato il padre, che non vedendolo rientrare ha provato a chiamarlo, ma il cellulare risultava spento. Le indagini sono in corso, ma un indizio importante potrebbe indirizzare verso la pista giusta. Edoardo sarebbe stato avvistato. Ecco dove.

Edoardo Galli, l’ipotesi

Di Edoardo si è parlato molto sui social e anche in TV. Il giovane anziché andare a scuola a Morbegno, avrebbe preso un treno diretto altrove. Di Edoardo si sa che è un avventuriero e pacifista. La prima ipotesi sarebbe che il 17enne si potrebbe essere recato il montagna per una prova di resistenza. Il giovane, infatti, avrebbe preso di nascosto un sacco a pelo e si sarebbe dileguato. Stando a quanto si apprende, inoltre, l’adolescente avrebbe cercato informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e senza acqua e sulla guerra in Ucraina, ma la fuga verso la Russia appare meno accreditata, anche se la madre del ragazzo è proprio di origine russa. e lui ha il doppio passaporto. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)