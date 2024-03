Edoardo scomparso da giorni, spunta l’ipotesi agghiacciante

Edoardo Galli, studente diciassettenne, è scomparso da alcuni giorni. Anziché andare a scuola a Morbegno, il giovane avrebbe preso un treno diretto altrove. Le indagini sulla sua scomparsa procedono, così come le ricerche. Al momento, però, l’esito è negativo e nel frattempo spunta un’ipotesi veramente agghiacciante. (Continua…)

Edoardo Galli scomparso

Edoardo Galli è scomparsa da alcuni giorni da Colico, comune in provincia di Lecco. Il giovane studente sarebbe dovuto andare a scuola a Morbegno ed invece pare abbia preso un treno diretto altrove. Alcuni testimoni avrebbero confermato di averlo visto salire sul convoglio in direzione Lecco-Monza-Milano. Da quel momento, però, non si hanno più notizie. I genitori hanno denunciato la sua scomparsa e le ricerche sono partite subito dopo. Al momento, però, l’esito è negativo. Nel frattempo spunta un’ipotesi agghiacciante. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)