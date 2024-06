Vlahovic ha il potenziale per diventare un top player nei prossimi anni. La sua giovane età gli garantisce ancora ampi margini di miglioramento, e con la giusta guida e un ambiente favorevole, può fare il salto di qualità anche a livello internazionale dopo una stagione altalenante con la Juventus di Allegri. In attesa di vederlo in campo con la nazionale serba durante Euro 2024, scopriamo qualcosa in più della sua carriera e della sua vita privata.

La svolta alla Fiorentina

A 16 anni Vlahovic è entrato a fare parte in pianta stabile della prima squadra del Partizan Belgrado, stabilendo il record come esordiente più giovane della storia del club. Nel giro di un paio di stagioni tra i professionisti in Serbia colleziona 3 gol, che gli valgono però un contratto con la Fiorentina. E’ proprio Pantaleo Corvino a voler scommettere sull’attaccante all’epoca minorenne. Nel 2018, a 18 anni, Vlahovic si trasferisce alla Fiorentina firmando un contratto quinquennale.

Il trasferimento in Italia ha rappresentato un passo significativo nella sua carriera, offrendogli l’opportunità di competere in uno dei campionati più tattici e difficili al mondo. I primi tempi a Firenze non sono stati facili, con Vlahovic che ha dovuto adattarsi ad un nuovo ambiente, una nuova cultura calcistica e uno stile di gioco più esigente.

La svolta per Vlahovic è arrivata nella stagione 2020-2021, quando ha cominciato a mostrare tutto il suo potenziale. Con 21 gol in 37 partite di campionato, si è affermato come uno dei migliori giovani attaccanti del calcio europeo. La sua abilità nel finalizzare, combinata con una straordinaria capacità di giocare spalle alla porta e di vincere duelli aerei, lo hanno reso una minaccia costante per le difese avversarie. L’esperienza alla Fiorentina si chiude con 49 gol in 108 presenze: l’addio alla Viola però è segnato da numerose polemiche con la tifoseria che si è sentita tradita ancora una volta.

Quanti gol ha fatto Vlahovic alla Juventus?

Dusan Vlahovic è un attaccante completo. Con i suoi 190 cm di altezza, possiede una presenza fisica dominante che gli permette di eccellere nei duelli aerei e di proteggere la palla con efficacia. La sua forza fisica è combinata con una tecnica sopraffina, sia nel dribbling sia nel gioco di sponda per creare occasioni da gol per sé e per i compagni di squadra. Il tiro potente di sinistro, efficace anche su calcio di punizione, è diventata con il tempo una delle sue armi più letali.

Oltre alla sua abilità sul piano realizzativo, Vlahovic è anche un giocatore intelligente dal punto di vista tattico. Sa muoversi tra le linee, creando spazi per i suoi compagni e aprendo varchi nelle difese avversarie. La sua visione di gioco e la capacità di leggere le situazioni lo rendono un attaccante completo, capace di contribuire in molteplici modi al gioco della sua squadra. Alla Juve ha già realizzato 41 reti in 100 presenze, mentre nell’ultima stagione ha timbrato il cartellino 18 volte. Da segnalare il gol decisivo nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Quanto è stato pagato Vlahovic?

Le prestazioni di Vlahovic non sono passate inosservate. Numerosi club di alto livello, tra cui Manchester City e Real Madrid, hanno mostrato interesse per il giovane attaccante serbo. La sua valutazione di mercato è cresciuta rapidamente, rendendolo uno degli attaccanti più ricercati. La Fiorentina, consapevole del suo valore, ha cercato di trattenerlo il più possibile, cedendo poi all’offerta bianconera di 70 milioni di euro più 10 di bonus.

Nel gennaio 2022, Vlahovic ha completato il trasferimento alla Juventus, provocando molte polemiche a Firenze. Questo trasferimento ha rappresentato una tappa fondamentale nella sua carriera, offrendo a Vlahovic l’opportunità di competere ai massimi livelli e di giocare in Champions League. Alla Juventus, il serbo ha immediatamente mostrato il suo valore, diventando il principale terminale offensivo della squadra. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La fidanzata Vanja Bogdanovic

Vlahovic conosce da tempo l’attuale fidanzata, la modella serba Vanja Bogdanovic. Già ai tempi del Partizan i due erano in buoni rapporti e le famiglie si conoscevano. La relazione si è trasformata in amore quando l’attaccante si è trasferito a Firenze: ai tempi della Fiorentina giravano foto dei due insieme. Notoriamente Vlahovic è molto schivo a mostrare la propria vita privata, a tal punto che Vanja Bogdanovic ha evitato storie sui social che li ritraessero insieme.

I due si sono lasciati però nel 2022, all’incirca quando il serbo è passato alla Juventus. Dopo un distacco di un anno e mezzo, i due sono tornati a fare coppia qualche mese fa, come testimoniano alcune foto relative al gennaio del 2024.

