Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità tra le braccia di Elio Lorenzoni, con il quale fa coppia fissa dall’estate scorsa. Dopo l’ultima rottura con Stefano De Martino, la showgirl ha vissuto un periodo difficile. Delusa e accerchiata dai paparazzi e dai gossip sul suo conto, Belen ha staccato la spina con il mondo dello spettacolo per mesi. Solo poco tempo fa, la showgirl ha partecipato a Domenica In per spiegare come sono andare realmente le cose. Sull’ultimo numero di Nuovo Tv, si legge un nuovo scoop su Belen ed Elio: cosa hanno intenzione di fare. (Continua dopo le foto)

Belen Rodriguez su Elio

La showgirl argentina da Mara Venier a Domenica In si è detta felice insieme al suo nuovo compagno. Belen ha ammesso che Elio è quello giusto. “Non è che era nei miei piani trovare un nuovo fidanzato. In realtà lui lo conoscevo già da molto tempo. Questo non lo mollo più – ha affermato -. Tu l’hai conosciuto e hai visto com’è. Mi rende felice e questo mi basta. Io pubblico sempre le nostre foto nelle stories. Lui non vuole. Infatti io le carico senza chiedere il permesso. Mi fa piacere che tu approvi questo ragazzo“. (Continua dopo le foto)

Belen Rodriguez ed Elio, matrimonio in vista

Belen ha anche ammesso che la proposta di matrimonio c’è già stata, anche se non in un modo convenzionale. “L’anello? Sì me la regalato lui, tutti hanno parlato di un matrimonio – ha detto Belen riferendosi alla foto dell’anello pubblicata mentre era alle Maldive -. Stavamo andando alle Maldive, abbiamo fatto scalo a Dubai. Io gli ho detto ‘mi hai preparato un anello per sposarmi?’. Lui mi ha detto ‘no, tu sei ancora sposata, quando arriva il divorzio te lo regalo’. Così io gli ho detto ‘ma stiamo andando alle Maldive dove ci sono scenari pazzeschi, lingue di sabbia e lì potresti fare una proposta meravigliosa, dove lo trovi un posto più bello?’. Poi a Dubai mi ha comprato un anello simbolico e mi ha chiesto di sposarlo. Tutto in aeroporto in mezzo ai turisti. Diciamo che mi sono un po’ autoproposta, però ho detto di sì e quindi la proposta c’è stata davvero. Sono tanto emozionata“, le sue parole. (Continua dopo le foto)

Belen e Elio pronti ad allargare la famiglia?

Belen e Elio starebbero prendendo in considerazione l’idea di allargare la famiglia. Anche se un nuovo bambino non è ancora in arrivo, Belen sembra avere confessato ad alcuni amici il desiderio di diventare di nuovo mamma. “Voglio un figlio da lui”. La notizia è stata confermata recentemente sull’ultimo numero di Nuovo. “Rodriguez è pronta a sposare il suo Elio e ad avere nuovi figli. ‘Sposo Elio e poi facciamo due figli’”, si legge. Sarà veramente così?