Del Debbio sbotta in diretta, choc contro Boldrini: “Ma cosa ca**o c’entrano” – Agenti picchiati dai facinorosi pro-Pal, ministri minacciati e disordini: nelle piazze che si professano per la libertà e per la pace sono andate in scena immagini di odio. A tutto questo si aggiunge il clima che si respira nelle università, con i ragazzi di Azione universitaria che spesso finiscono nel mirino degli studenti di sinistra. Ad esempio, a Trento, è stato impedito il volantinaggio e ci sono stati momenti di alta tensione all’interno della facoltà di Sociologia. Una situazione su cui si è soffermato Paolo Del Debbio al suo programma “Dritto e Rovescio”. Il giornalista ha messo in luce un’ipocrisia di fondo: si pensa di combattere presunti fascisti privandoli della libertà di esprimersi? (continua a leggere dopo le foto)

“Dritto e Rovescio”, Del Debbio sbotta per le parole DELLA BOLDRINI

Laura Boldrini ha deciso di prendere le parti di chi è convinto di dover respingere lo spettro di un possibile ritorno alla dittatura. I ragazzi che dicono di tenere i fascisti fuori dall’università? “Mi sembra assolutamente legittimo”, ha dichiarato lei. Strappare un volantino? “Non mi sembra che sia reato”, ha detto l’ex funzionaria dell’ONU, deputata alla Camera dal 2013. (continua a leggere dopo le foto)

"Fuori i fascisti dall'Università"

Le immagini dello scontro tra gli studenti di Sinistra e di Destra all'Università Sapienza di Roma.



Rivolte e aggressioni sugli agenti della sicurezza#DrittoeRovescio in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/t3pQYLImQz — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 21, 2024

“Dritto e Rovescio”, scontro tra Del Debbio e Boldrini

La deputata del Pd non solo ha difeso gli studenti di sinistra, ma è riuscita a far passare le loro iniziative per un atto eroico di resistenza: “Ma per fortuna che ci sono ragazzi che non abbassano la testa su tutto. Sempre con loro ma quando si comportano in modo da argomentare, mai la violenza. Ma se uno strappa un volantino o dice ‘fuori i fascisti dall’università’ non vedo perché dovremmo censurare questo, assolutamente”, ha spiegato Laura Boldrini.

