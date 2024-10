Dritto e Rivescio è un periodico di approfondimento giornalistico dedicato principalmente a temi di attualità e politica e al loro impatto sulla vita della gente comune. Servizi ed ospiti in studio contribuiscono ad arricchire il programma di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata di ieri 17 Ottobre 2024 si è parlato del caso della morte di Manuel Mastrapasqua a Rozzano. Il 31enne è morto dissanguato dopo che una coltellata gli ha reciso una vena tra cuore e polmoni. (Continua a leggere dopo le foto)

“Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio sbotta con l’ospite in studio

Il caso della morte di Manuel Mastrapasqua, il 31enne è morto dissanguato a Rozzano venerdì notte dopo che una coltellata gli ha reciso una vena tra cuore e polmoni, è stato argomento dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio. L’autore, il 19enne Daniele Rezza, voleva da lui solo un paio di cuffie. Manuel stava rientrando nella sua abitazione, dopo aver finito di lavorare a mezzanotte nel Carrefour di via Carlo Farini a Milano. Il killer, reo confesso e ora agli arresti, gli aveva strappato un paio di cuffie da meno di 15 euro e dopo un tentativo di reazione del 31enne lo aveva accoltellato al torace. Una storia a dir poco assurda che ha dato il via ad un dibattito nelle studio di Rete 4. Paolo Del Debbio e il pubblico hanno ascoltato l’intervento in studio di un ragazzo abituato a frequentare la notte e, soprattutto, a portare con sé un’arma, in questo caso un coltello, per essere pronto a qualsiasi aggressione.

