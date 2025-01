Home | Dramma in Serie A, grave lutto per l’allenatore

La Serie A e il mondo del calcio sono scossi per un grave lutto che ha colpito oggi un ex giocatore, ora alla guida di un club della massima serie. L’Hellas Verona, infatti, ha comunicato con un triste annuncio la scomparsa di Agnese Zanetti, madre dell’allenatore Paolo Zanetti. Il club si è stretto attorno al tecnico, offrendo il proprio sostegno e quello dell’intera famiglia gialloblù in questo momento di grande dolore.

Nuovo articolo su sportivo24 #calcioseriea : Lutto in casa Verona , è morta la mamma di Paolo Zanetti https://t.co/f5StJS6Keg pic.twitter.com/uJLNOpY9Hb — Sportivo 24 (@sportivo24_it) January 8, 2025

Nel comunicato ufficiale dell’Hellas Verona si legge: “Il Presidente Maurizio Setti, il Direttore Sportivo Sean Sogliano e tutta la famiglia gialloblù si uniscono al dolore di mister Paolo Zanetti per la perdita della sua cara mamma Agnese. Un forte abbraccio e la massima vicinanza vanno a Paolo, al papà Luciano, alla sorella Lisa, al fratello Federico e a tutti i suoi cari, da parte di tutta la società, dello staff tecnico e della squadra”.

Dal suo arrivo sulla panchina dell’Hellas Verona lo scorso giugno, Paolo Zanetti ha guidato la squadra in 20 partite ufficiali, ottenendo 6 vittorie, 1 pareggio e 13 sconfitte. Attualmente, il club occupa la quindicesima posizione in classifica.

La perdita della madre di Paolo Zanetti ha suscitato un grande affetto da parte di tutti coloro che operano nel mondo del calcio. Allenatori, calciatori e tifosi hanno espresso la loro solidarietà al tecnico dell’Hellas Verona e alla sua famiglia in questo momento di grande sofferenza.

Paolo Zanetti affronta una doppia sfida, quella emotiva e quella professionale, in un periodo particolarmente complesso della sua carriera e della sua vita privata.

