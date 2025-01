Shock nel calcio: Luca trovato morto nel letto dopo Natale. Sono ore di dolore per gli appassionati dello sport e del pallone dopo la diffusione di una triste notizia. Dopo le festività natalizie, il noto club ha diffuso l’annuncio della morte di uno dei suoi giovani talenti. Il ragazzo sarebbe infatti stato trovato privo di vita nella sua stanza. Cos’è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Mondo del calcio sconvolto: morto il giovane calciatore

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di Luca Meixner, giovane calciatore tedesco di soli 22 anni. Il centrocampista sarebbe stato trovato morto nel suo letto appena due giorni dopo Natale, quando ancora si trovava fermo per la pausa invernale.

La notizia è stata resa pubblica dal Reutlingen Fußball, la squadra in cui il ragazzo militava. “Lo scorso fine settimana, abbiamo ricevuto la terribile notizia che il nostro giocatore Luca Meixner è venuto a mancare inaspettatamente venerdì 27 dicembre, all’età di 22 anni. – si legge nel comunicato – Chiediamo che la privacy della famiglia di Luca venga rispettata in questo difficile momento”.

Addio alla promessa del calcio Luca Meixner

Luca Meixner era un calciatore talentuoso, che aveva mosso i primi passi nel calcio nelle giovanili del SSV Reutlingen. La sua passione, la dedizione e le sue abilità lo avevano portato ben presto a entrare nella squadra U17 nel 2017, dove aveva da iniziato a distinguersi per il suo potenziale.

Dopo quattro anni di crescita nel settore giovanile, aveva fatto il suo esordio in prima squadra, segnando così l’inizio della sua carriera professionistica. Con il SSV Reutlingen, Meixner ha collezionato un totale di 100 presenze ufficiali, mettendo a segno sei reti.

Nel ruolo di centrocampista, ha rappresentato un elemento fondamentale per il club, che milita nell’Oberliga Baden-Württemberg, il quinto livello del calcio tedesco. La sua ultima apparizione in campo prima della pausa invernale è stata il 7 dicembre 2024, quando è partito titolare nel pareggio 1-1 contro il Balingen. Purtroppo però, quella che sembrava una carriera in ascesa, con un futuro costellato di successi, si è interrotta bruscamente.

