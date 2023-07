L’amato cantante italiano è rimasto vittima di un grave incidente. Per fortuna tutto si è risolto, ma l’artista è stato costretto ad annullare alcune date del suo tour. In queste condizioni il cantante non può assolutamente esibirsi. Sui social, l’artista ha pubblicato le foto che mostrano bene quello che gli è successo. È stato molto fortunato, come ha sottolineato lui stesso in una stories su Instagram. (Continua…)

Triste annuncio dell’amato cantante italiano

Nelle ultime ore, il cantante molto amato dal pubblicato italiano ha pubblicato alcune stories su Instagram che hanno fatto preoccupare i fan. L’artista, infatti, è stato – suo malgrado – vittima di un grave incidente. Poteva costargli caro ed invece è stato molto fortunato, come ha sottolineato lui stesso sul popolare social network.

“Sto bene. ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro, sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito“, ha scritto sui social. Il cantante si è poi scusato con i fan per aver annullato alcune date del suo tour. In queste condizioni, però, non può assolutamente esibirsi. (Continua…)

Salmo incidente: ha rischiato di perdere un braccio

Salmo in questi giorni è impegnato in un lungo da nord a sud. Nelle ultime ore, ad esempio, era a Roma, dove è stato vittima di un grave incidente. Il cantante ha rischiato di perdere un braccio, come mostrato tra le stories di Instagram. Il rapper sardo ha avuto un incidente con una porta di vetro che stava rischiando di tagliargli di netto il braccio sinistro.

Il cantante ha pubblicato alcune storie in barella mentre viene ricucito dai medici del pronto soccorso di Roma e un’altra ancora in cui il braccio è già bendato. Adesso gli aspetta un periodo di convalescenza e per questo motivo è stato costretto ad annullare alcune date del suo tour. (Continua…)

Salmo incidente: le sue parole

A causa di questo incidente, Salmo è stato costretti ad annullare le sue date in Sicilia, rispettivamente a Palermo e Catania il 28 e 29 luglio. Restano confermate, invece, la data di Olbia del 15 agosto e quella del 16 agosto a Gallipoli. Su Instagram, Salmo si è scusato con i fan: “Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”.