Dramma sull’aereo da Bergamo: panico per 179 passeggeri

Un aereo partito da Orio al Serio, in provincia di Bergamo, è stato protagonista – suo malgrado – di un atterraggio pericoloso all’aeroporto internazionale di Vilnius, in Lituania. Attimi di paura per i 179 passeggeri che si trovavano all’interno dell’aereo. L’incidente è attualmente oggetto di indagini. Gli inquirenti mirano a determinare le cause precise di quanto accaduto. (Continua…)

Paura sull’aereo partito da Bergamo

Un volo charter della compagnia aerea “Avion Express”, partito da Orio al Serio, in provincia di Bergamo, ha vissuto attimi di panico quando è atterrato all’aeroporto internazionale di Vilnius, in Lituania. All’interno vi erano ben 179 passeggeri, che hanno vissuto momenti davvero terribili. L’incidente attualmente è oggetto di indagine in quanto si vuole determinare le cause precise di quanto avvenuto. Alcuni passeggeri, scendendo dalla scaletta, hanno documentato quanto stava avvenendo, scattando alcune foto dell’aereo leggermente danneggiato. (Continua…)

Cos’è successo

L’Airbus A320, partito da Bergamo e diretto all’aeroporto internazionale di Vilnius, stava percorrerendo la fase finale dell’atterraggio quando si è verificato un imprevisto. L’incidente è avvenuto verso le 14:20 per cause ancora in fase di indagine. Il velivolo ha fatto un’escursione fuori pista, finendo nel terreno innevato. L’equipaggio ha prontamente informato le autorità aeroportuali. Per fortuna l’incidente non ha provocato alcun ferito. I 179 passeggeri del volo hanno vissuto solo attimi di paura a bordo. Il comandante del volo, dopo l’incidente, è riuscito a riportare l’aereo sulla pista d’atterraggio. L’aereo è stato poi guidato nell’area di sosta, dove i passeggeri hanno potuto sbarcare in totale sicurezza. Alcuni hanno documentato quanto successo, facendo delle foto all’aereo danneggiato. (Continua…)

Indagini in corso

Attualmente sono in corso le indagini per determinare le cause precise dell’incidente. Chi si sta occupando dell’indagini vuole capire perchè il velivolo è finito fuori pista. Per fortuna, però, non ci sono stati feriti, ma poteva finire molto peggio. Il velivolo infatti, una volta uscito fuori pista, avrebbe potuto anche rovesciarsi.