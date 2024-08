Doppio lutto per l’amata cantante: muoiono la madre e la sorella nello stesso giorno

La famosa cantante ha dichiarato in un’intervista a People di avere il “cuore spezzato” a causa di un doppio lutto che l’ha colpita nello stesso giorno. L’artista ha dovuto dire addio alla mamma 87enne e alla sorella 63enne. Le cause della loro scomparsa non sono state rese ancora pubbliche. “Mi sento fortunata per aver potuto trascorrere l’ultima settimana con mia madre prima che morisse“, ha detto la cantante. (Continua…)

Lutto per la cantante, morte la mamma e la sorella

Un triste notizia sconvolge la vita dell’amata cantante. Nello stesso giorno sono morte le mamma e la sorella per cause ancora ignote. È stata la cantante stessa ad annunciarlo in un’intervista a People: “Ho perso la mamma e in un tragico corso degli eventi lo stesso giorno è morta anche mia sorella“. L’artista però si sente fortunata per aver trascorso l’ultima settimana di vita accanto alla sua mamma. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)