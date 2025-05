Psg, c’è il “milanese” Donnarumma fra l’Inter e la Champion League: “Sarà dura, ma bellissima”

Gigio Donnarumma sarà protagonista di una finale dal sapore speciale. A Monaco, il portiere del Paris Saint-Germain incrocerà il destino dell’Inter, la squadra della sua infanzia (anche se poi crebbe ed esordì nel Milan, come è noto) che ora a quello che si dice lo vorrebbe come portiere del futuro. E non sarà solo una sfida per la coppa: sarà anche una questione di cuore, di amicizie, di ricordi.

Champions League, Inter-PSG può valere un Pallone d'Oro: Lautaro, Donnarumma e Dembelè sono gli osservati speciali



“Sono emozionato, perché andiamo a giocare una bella finale e lì ritroverò tanti amici, oltre al mio vecchio preparatore Spinelli, con cui mi sento quasi tutti i giorni”, ha raccontato Donnarumma dopo la semifinale, in cui è stato ancora una volta decisivo.

Le sue parate hanno fatto la differenza, come ammesso anche dal tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, che ha dovuto inchinarsi alla sua notte da eroe: “Il loro miglior giocatore? Donnarumma. Ha vinto la partita per loro, in entrambe le gare”.

Ma Gigio non cerca gloria personale: “Mi godo la serata, sono super contento. Sommer ieri è stato bravissimo, ha fatto una partita fantastica. Ma anche io sto lavorando tanto e mi sento migliorato in tutto, non solo sulle parate basse”.

Da mesi, a Milano, c’è chi sogna un suo ritorno: Donnarumma in nerazzurro. Lui risponde con calma e affetto per Parigi: “Il rinnovo congelato? Ho ancora un anno di contratto, c’è tempo. La scelta spetta alla società. Se vogliono che rimanga, io resto volentieri. Mi trovo benissimo qui, anche se all’inizio non è stato facile. Adesso mi vogliono tutti bene”.

La finale sarà un duello tra giganti, almeno dal punto di vista della bravura, visto che uno un gigante lo è davvero mentre l’altro è piuttosto piccolo per essere un portiere. Donnarumma contro Sommer, due giocatori che hanno contribuito con i loro miracoli a portare le rispettive squadre in cima all’Europa.

Ma per l’Italia sarà anche un derby sottile, tra un ex portiere del Milan che sfida l’Inter in una delle partite più importanti della carriera. E Gigio ha le idee chiare, non si nasconde: “Veniamo per vincere“.

