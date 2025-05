Inter-Barcellona sui giornali stranieri: “La più grande partita di sempre in Champions”

Grazie Inter. Grazie Barcellona. Le parole di Alan Shearer, leggenda del calcio inglese e oggi voce della BBC, bastano a raccontare l’eco planetaria di una notte che entra di diritto nel mito del pallone. Il 4-3 dell’Inter ai supplementari contro il Barcellona ha mandato in delirio tifosi, cronisti e giornalisti di tutto il mondo, tanto che qualcuno l’ha definita “una partita da Rinascimento”.

“Semifinale più bella della storia?”. Lo chiede la stessa BBC, lanciando un sondaggio tra i lettori: è stata la semifinale più emozionante di sempre in Champions League? il Telegraph non ha dubbi: “Ecco le sei ragioni per cui Inter-Barcellona è la più grande partita della storia della Champions”. Un titolo che suona come una sentenza.

In Portogallo, il quotidiano A Bola si lascia andare alla lirica: “Se ci fosse stato il calcio nel XVI secolo, questa partita sarebbe stata un quadro di Leonardo da Vinci”. Una frase sopra le righe? Forse. Ma perfetta per descrivere la bellezza barocca di uno scontro che ha regalato emozioni a non finire, ha messo a confronto stili di gioco, ha unito generazioni in un unico palpito.

Da El Mundo Deportivo, che parla di “addio epico”, a Marca, che titola sconsolata “Mancava solo un minuto” accanto alla foto di Yamal stremato a terra, la stampa iberica si lecca le ferite. Il gol di Acerbi al 93’ ha spezzato i sogni, mandando tutto ai supplementari dove l’Inter ha completato l’opera.

“Pazza Inter”, sintetizza perfettamente L’Équipe, mentre The Guardian e Olé gridano alla “partita epica”, sottolineando la prova monstre di Lautaro Martínez, celebrato in Argentina come un condottiero antico. Il quotidiano sportivo sudamericano, poi, definisce la vittoria dell’Inter “epica“, mentre il Guardian parla di “successo incredibile“

Anche Oltreoceano questa partita ha attirato l’interesse dei media, ed è tutto dire. la CNN parla di “puro dramma” e “momenti magici”, mentre The Athletic la definisce una partita “sensazionale”. D’altronde, gli USA aspettano con ansia il Mondiale per Club (giugno) e la Coppa del Mondo del 2026, e serate così non fanno che aumentare l’hype.

Inter-Barcellona, dunque, non è stata solo una semifinale. È stata un viaggio emozionale che ha raggiunto gli appassionati di tutto il mondo, un inno al calcio che ha fatto discutere, esultare e piangere milioni di persone sparse per il pianeta. Basti un dato per l’Italia: i supplementari sono stati seguiti da quasi 9 milioni di spettatori, stabilendo un record assoluto per i canali Warner.

