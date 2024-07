Il disco gli taglia il torace, Giuseppe muore così: una fine terribile

Un terribile incidente ha messo fine alla vita di Giuseppe. Nel pomeriggio di ieri, domenica 28 luglio 2024, l’uomo stava facendo dei lavori, quando ad un certo punto il disco del flessibile si è staccato e gli ha tagliato il torace. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita: Giuseppe non ce l’ha fatta. Sulla dinamica del grave incidente sono state avviate indagini da parte dei carabinieri. La notizia della tragica morte di Giuseppe ha destato molta tristezza nella zona dove l’uomo era conosciuto e stimato da tutti. (Continua dopo le foto)

Reitano, il disco del flessibile si stacca e gli taglia il torace

Drammatico incidente domestico a Reitano, in provincia di Messina. Un uomo, nel pomeriggio di ieri, si trovava in un’abitazione in via Roma, dove suo figlio si sarebbe presto trasferito. Giuseppe stava usando il flessibile per fare alcuni lavori. Ad un certo punto, è stato colpito dal disco abrasivo dell’attrezzo elettrico staccatosi all’improvviso. Il disco gli ha tagliato in profondità la parte alta del torace, recidendogli vasi sanguigni importanti e provocandogli una grave emorragia. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 che hanno tentato di salvargli la vita, ma invano. Il disco del flex sfortunatamente gli aveva reciso delle arterie importanti e Giuseppe è morto per dissanguamento in poco tempo. Le ferite erano troppo profonde: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul drammatico incidente stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Mistretta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, riporta il Giornale di Sicilia. I tantissimi messaggi sui social, fanno capire quanto Giuseppe fosse stimato da tutti coloro che lo conoscevano.

