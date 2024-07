Crollo di Scampia, il dramma durante i funerali: cos’è successo

Oggi, lunedì 29 luglio 2024, saranno celebrati i funerali delle vittime di Scampia: Roberto Abbruzzo, 29 anni, Margherita Della Ragione, 35 e Patrizia Della Ragione, 53 anni. Le esequie saranno celebrate dall’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia: l’orario di inizio è stato anticipato alle 9, per evitare disagi legati al caldo di queste ore. Durante la cerimonia si sono registrati alcuni problemi: cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Tragedia a Scampia: cos’è successo

Nella serata di lunedì 22 luglio 2024, c’è stato un crollo: un ballatoio di collegamento della Vela Celeste. insediamento popolare di Scampia ha ceduto provocando 3 morti e 12 feriti. Il crollo verificatosi al terzo piano ha coinvolto nella caduta anche i ballatoi del secondo e del primo piano. La Polizia ha aperto un’indagine sull’accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi, la più accreditata è quella di un cedimento strutturale. Subito dopo il crollo, avvenuto verso le 23 di lunedì, tanta gente si è riversata in strada tra il timore di nuovi crolli e l’apprensione per le persone rimaste coinvolte. (Continua dopo le foto)

Oggi i funerali delle vittime di Scampia

Circa 300 persone si sono presentate ai funerali delle vittime di Scampia. La Protezione Civile e Croce Rossa hanno allestito la piazza con 2 mila sedie oltre ad alcuni gazebo per garantire un riparo dal caldo. Prima del rito, che ha avuto inizio alle 9, c’è stato un momento di preghiera, alla presenza dei soli familiari delle vittime, nella chiesa della Resurrezione di Scampia. Presenti al rito il presidente della Regione De Luca, il sindaco di Napoli Manfredi, la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, il prefetto Michele di Bari e l’ex presidente della Camera Roberto Fico. Alcune persone si sono sentite male durante il rito funebre.

