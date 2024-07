Escono di casa e lasciano il ventilatore acceso, poi la tragedia

Grave incidente nella giornata di ieri, domenica 28 luglio 2024. Gli inquilini dell’abitazione in questione si erano assentati per un pomeriggio all’aperto. Purtroppo però, hanno fatto l’errore di dimenticare il ventilatore acceso in casa. Sono stati i vicini a chiamare i soccorsi. Ora si sta cercando di ricostruire del dettaglio come sia stato possibile. (Continua dopo le foto)

Milano, escono e lasciano il ventilatore acceso: scoppia l’incendio

L’incidente è avvenuto in una villetta a Sarmazzano di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, nel pomeriggio di ieri, domenica 28 luglio 2024. La famiglia residente nell’abitazione era uscita di casa lasciando il ventilatore accesso. Un grave errore, la famiglia non poteva immaginare cosa sarebbe successo. Ad un certo punto, i vicini di casa hanno visto il fumo denso uscire dalla finestra e dal tetto. È quindi partita la chiamata ai vigili del fuoco. (Continua dopo le foto)

L’intervento dei vigili del fuoco

Il ventilatore che era stato lasciato acceso aveva preso fuoco. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, il ventilatore si trovava vicino a un divano. Proprio a causa di esso in poco tempo l’incendio è avanzato velocemente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Melegnano con l’aiuto dei pompieri di Lodi e hanno domato il rogo. Poi è tornata a casa la famiglia.

